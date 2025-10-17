Das Freitagstraining: Mit "Philipp bewegt" zum besseren Körpergefühl!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 524: Das Freitagstraining: Mit "Philipp bewegt" zum besseren Körpergefühl!
21 Min.Folge vom 17.10.2025
Weniger Rückenschmerzen, weniger Verspannungen und ein viel besseres Körpergefühl: so lautet das Feedback von einem der vielen Mitturner. Genau das möchte Philipp bewirken und genau deshalb steht er jeden Morgen auf der Turnmatte!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv