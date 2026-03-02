Neue Bewegungswoche: Milde Temperaturen tun gut, tägliche Bewegung auchJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 660: Neue Bewegungswoche: Milde Temperaturen tun gut, tägliche Bewegung auch
21 Min.Folge vom 02.03.2026
Meteorologisch gesehen war am gestrigen Sonntag Frühlingsbeginn und wir alle spüren, wie gut uns die Temperaturen und der Sonnenschein tun. Außerdem beginnt heute die neue Bewegungswoche mit neuem Programm, das Philipp für die nächsten drei Wochen zusammengestellt hat. Gehen wir es gemeinsam an!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv