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Philipp bewegt

Neue Bewegungswoche: Milde Temperaturen tun gut, tägliche Bewegung auch

krone.tvStaffel 1Folge 660vom 02.03.2026
Neue Bewegungswoche: Milde Temperaturen tun gut, tägliche Bewegung auch

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Philipp bewegt

Folge 660: Neue Bewegungswoche: Milde Temperaturen tun gut, tägliche Bewegung auch

21 Min.Folge vom 02.03.2026

Meteorologisch gesehen war am gestrigen Sonntag Frühlingsbeginn und wir alle spüren, wie gut uns die Temperaturen und der Sonnenschein tun. Außerdem beginnt heute die neue Bewegungswoche mit neuem Programm, das Philipp für die nächsten drei Wochen zusammengestellt hat. Gehen wir es gemeinsam an!

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