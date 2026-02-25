Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Aktiver Start in den Tag in der Mittelschule Scharnstein am Mittwoch

krone.tvStaffel 1Folge 655vom 25.02.2026
Aktiver Start in den Tag in der Mittelschule Scharnstein am Mittwoch

Aktiver Start in den Tag in der Mittelschule Scharnstein am MittwochJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 655: Aktiver Start in den Tag in der Mittelschule Scharnstein am Mittwoch

21 Min.Folge vom 25.02.2026

Mittwoch ist Schultag! Diesmal sind Philipp und das krone.tv-Team in der Mittelschule Scharnstein in Oberösterreich zu Gast. Und auch die Schüler und Schülerinnen feiern den mobilisierenden Start in den Tag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen