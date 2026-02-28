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Philipp bewegt

Volle Power am Samstag: Muskelkraft statt Müdigkeit

krone.tvStaffel 1Folge 658vom 28.02.2026
Volle Power am Samstag: Muskelkraft statt Müdigkeit

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Philipp bewegt

Folge 658: Volle Power am Samstag: Muskelkraft statt Müdigkeit

21 Min.Folge vom 28.02.2026

Am Wochenende gibt es nochmal die besten Übungen der ganzen Woche. Dieses Training aktiviert die Muskulatur und sorgt für mehr Stabilität. Philipp motiviert, über die eigene Komfortzone hinauszugehen.

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