Volle Power am Samstag: Muskelkraft statt MüdigkeitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 658: Volle Power am Samstag: Muskelkraft statt Müdigkeit
21 Min.Folge vom 28.02.2026
Am Wochenende gibt es nochmal die besten Übungen der ganzen Woche. Dieses Training aktiviert die Muskulatur und sorgt für mehr Stabilität. Philipp motiviert, über die eigene Komfortzone hinauszugehen.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv