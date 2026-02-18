Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mitJetzt kostenlos streamen
Folge 648: Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mit
21 Min.Folge vom 18.02.2026
Mittwoch ist Schultag: Philipp besucht jede Woche eine andere Schule in Österreich, um die gemeinsame Turneinheit und TV-Sendung „Philipp bewegt“ zu machen. Diesmal in Oberösterreich, in der Volksschule Pamet.
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv