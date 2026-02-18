Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mit

krone.tvStaffel 1Folge 648vom 18.02.2026
Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mit

Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mitJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 648: Mittwoch ist Schultag und die Volksschule Pamet turnt mit

21 Min.Folge vom 18.02.2026

Mittwoch ist Schultag: Philipp besucht jede Woche eine andere Schule in Österreich, um die gemeinsame Turneinheit und TV-Sendung „Philipp bewegt“ zu machen. Diesmal in Oberösterreich, in der Volksschule Pamet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen