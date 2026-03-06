Bewegung statt Ausreden am Freitag: Gehen wir's gemeinsam an!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 664: Bewegung statt Ausreden am Freitag: Gehen wir's gemeinsam an!
21 Min.Folge vom 06.03.2026
Keine Geräte, kein Stress – nur Bewegung. Philipp bringt uns täglich mit einfachen Übungen in Schwung. Nach diesen 20 Minuten fühlen wir uns wacher, wohler und mit jedem Tag ein bisschen fitter.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv