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Philipp bewegt

Bewegung statt Ausreden am Freitag: Gehen wir's gemeinsam an!

krone.tvStaffel 1Folge 664vom 06.03.2026
Bewegung statt Ausreden am Freitag: Gehen wir's gemeinsam an!

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Philipp bewegt

Folge 664: Bewegung statt Ausreden am Freitag: Gehen wir's gemeinsam an!

21 Min.Folge vom 06.03.2026

Keine Geräte, kein Stress – nur Bewegung. Philipp bringt uns täglich mit einfachen Übungen in Schwung. Nach diesen 20 Minuten fühlen wir uns wacher, wohler und mit jedem Tag ein bisschen fitter.

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