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Philipp bewegt

Philipp bewegt Schule am Mittwoch - diesmal in Kapfenberg

krone.tvStaffel 1Folge 662vom 04.03.2026
Philipp bewegt Schule am Mittwoch - diesmal in Kapfenberg

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Philipp bewegt

Folge 662: Philipp bewegt Schule am Mittwoch - diesmal in Kapfenberg

21 Min.Folge vom 04.03.2026

Mittwoch ist Schultag: Philipp ist heute in der Volksschule Dr. Karl Renner in Kapfenberg in der Steiermark zu Gast und bringt ordentlich Schwung in den Turnsaal.

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