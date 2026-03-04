Philipp bewegt Schule am Mittwoch - diesmal in KapfenbergJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 662: Philipp bewegt Schule am Mittwoch - diesmal in Kapfenberg
21 Min.Folge vom 04.03.2026
Mittwoch ist Schultag: Philipp ist heute in der Volksschule Dr. Karl Renner in Kapfenberg in der Steiermark zu Gast und bringt ordentlich Schwung in den Turnsaal.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv