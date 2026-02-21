Bewegungseinheit am Samstag: Mehr Kraft und weniger VerspannungenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 651: Bewegungseinheit am Samstag: Mehr Kraft und weniger Verspannungen
21 Min.Folge vom 21.02.2026
Philipp setzt auf Bewegung, die den Körper kräftigt, aber auch lockert. Ideal, um Verspannungen zu lösen, Haltung und Gleichgewicht zu verbessern und sich generell wieder fitter zu fühlen.
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv