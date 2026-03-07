Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!

krone.tvStaffel 1Folge 665vom 07.03.2026
Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!

Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 665: Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!

21 Min.Folge vom 07.03.2026

Mit einem dynamischen Training fordert Philipp den ganzen Körper. Motivation und Spaß stehen dabei aber immer im Vordergrund, denn jeder entscheidet selbst über die Intensität der Übungen. Trotzdem gilt: ab und zu darf man ruhig seine Komfortzone verlassen, denn oft schafft man mehr, als man glaubt! Die Glücksgefühle danach sind unbezahlbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen