Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 665: Kleines Power-Workout am Samstag: Dein Körper kann mehr, als du glaubst!
21 Min.Folge vom 07.03.2026
Mit einem dynamischen Training fordert Philipp den ganzen Körper. Motivation und Spaß stehen dabei aber immer im Vordergrund, denn jeder entscheidet selbst über die Intensität der Übungen. Trotzdem gilt: ab und zu darf man ruhig seine Komfortzone verlassen, denn oft schafft man mehr, als man glaubt! Die Glücksgefühle danach sind unbezahlbar.
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Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv