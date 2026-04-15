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Philipp bewegt

Gemeinsam fit am Mittwoch: Das "Tut-gut-Training" mit Philipp

krone.tvStaffel 1Folge 704vom 15.04.2026
Gemeinsam fit am Mittwoch: Das "Tut-gut-Training" mit Philipp

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Philipp bewegt

Folge 704: Gemeinsam fit am Mittwoch: Das "Tut-gut-Training" mit Philipp

21 Min.Folge vom 15.04.2026

Der Körper braucht Bewegung, um sich gut zu fühlen. Die regelmäßigen Turneinheiten mit Philipp helfen, fitter und stärker zu werden und vor allem neue Energie zu tanken.

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