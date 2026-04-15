Gemeinsam fit am Mittwoch: Das "Tut-gut-Training" mit PhilippJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 704: Gemeinsam fit am Mittwoch: Das "Tut-gut-Training" mit Philipp
21 Min.Folge vom 15.04.2026
Der Körper braucht Bewegung, um sich gut zu fühlen. Die regelmäßigen Turneinheiten mit Philipp helfen, fitter und stärker zu werden und vor allem neue Energie zu tanken.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv