Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Diese 20 Minuten am Mittwoch laden unsere Akkus wieder auf

krone.tvStaffel 1Folge 697vom 08.04.2026
Diese 20 Minuten am Mittwoch laden unsere Akkus wieder auf

Diese 20 Minuten am Mittwoch laden unsere Akkus wieder aufJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 697: Diese 20 Minuten am Mittwoch laden unsere Akkus wieder auf

21 Min.Folge vom 08.04.2026

Die nächsten 20 Minuten gehören nur uns – Philipp zeigt uns stärkende Übungen, mit denen wir die Akkus wieder aufladen. Danach fühlen wir uns fitter, wacher und zufriedener!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen