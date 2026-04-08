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Philipp bewegt
Folge 697: Diese 20 Minuten am Mittwoch laden unsere Akkus wieder auf
21 Min.Folge vom 08.04.2026
Die nächsten 20 Minuten gehören nur uns – Philipp zeigt uns stärkende Übungen, mit denen wir die Akkus wieder aufladen. Danach fühlen wir uns fitter, wacher und zufriedener!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv