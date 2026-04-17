Jeden Tag stärker: Dieses Training zahlt sich ausJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 706: Jeden Tag stärker: Dieses Training zahlt sich aus
21 Min.Folge vom 17.04.2026
Jeder Tag zählt, und mit Philipps motivierender Art fällt es noch leichter, in Bewegung zu kommen (und zu bleiben). Mit der täglichen gemeinsamen Turneinheit legen wir den Grundstein für mehr Kraft und Energie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv