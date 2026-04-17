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Philipp bewegt

Jeden Tag stärker: Dieses Training zahlt sich aus

krone.tvStaffel 1Folge 706vom 17.04.2026
Jeden Tag stärker: Dieses Training zahlt sich aus

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Philipp bewegt

Folge 706: Jeden Tag stärker: Dieses Training zahlt sich aus

21 Min.Folge vom 17.04.2026

Jeder Tag zählt, und mit Philipps motivierender Art fällt es noch leichter, in Bewegung zu kommen (und zu bleiben). Mit der täglichen gemeinsamen Turneinheit legen wir den Grundstein für mehr Kraft und Energie.

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