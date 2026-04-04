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Philipp bewegt

Bewegung statt Stillstand am Karsamstag

krone.tvStaffel 1Folge 693vom 04.04.2026
Bewegung statt Stillstand am Karsamstag

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Philipp bewegt

Folge 693: Bewegung statt Stillstand am Karsamstag

21 Min.Folge vom 04.04.2026

Jeder Tag zählt: Mit diesem Training stärken wir Muskeln, Kreislauf und Wohlbefinden – und fühlen uns danach einfach großartig. Plus: die Osterjause schmeckt dann doppelt so gut, wetten?

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