Bewegung statt Stillstand am KarsamstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 693: Bewegung statt Stillstand am Karsamstag
21 Min.Folge vom 04.04.2026
Jeder Tag zählt: Mit diesem Training stärken wir Muskeln, Kreislauf und Wohlbefinden – und fühlen uns danach einfach großartig. Plus: die Osterjause schmeckt dann doppelt so gut, wetten?
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv