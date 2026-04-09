Bewegung verbindet: Special-Olympics-Sesseltag in GrazJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 698: Bewegung verbindet: Special-Olympics-Sesseltag in Graz
21 Min.Folge vom 09.04.2026
Heute ist Philipp in Graz im Mosaik zu Gast: Beim „Special Olympics“‑Sesseltag zeigt Philipp motivierende Übungen im Sitzen und macht Bewegung für alle zugänglich – mit Herz und Schwung.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv