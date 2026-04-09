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Philipp bewegt

Bewegung verbindet: Special-Olympics-Sesseltag in Graz

krone.tvStaffel 1Folge 698vom 09.04.2026
Bewegung verbindet: Special-Olympics-Sesseltag in Graz

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Philipp bewegt

Folge 698: Bewegung verbindet: Special-Olympics-Sesseltag in Graz

21 Min.Folge vom 09.04.2026

Heute ist Philipp in Graz im Mosaik zu Gast: Beim „Special Olympics“‑Sesseltag zeigt Philipp motivierende Übungen im Sitzen und macht Bewegung für alle zugänglich – mit Herz und Schwung.

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