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Philipp bewegt

Mehr Bewegung, weniger Beschwerden am Freitag

krone.tvStaffel 1Folge 699vom 10.04.2026
Mehr Bewegung, weniger Beschwerden am Freitag

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Philipp bewegt

Folge 699: Mehr Bewegung, weniger Beschwerden am Freitag

21 Min.Folge vom 10.04.2026

Der Körper braucht Bewegung, um sich gut zu fühlen. Diese Einheit hilft, unsere Muskeln zu stärken, Verspannungen zu lösen und neue Energie zu tanken.

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