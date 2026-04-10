Mehr Bewegung, weniger Beschwerden am FreitagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 699: Mehr Bewegung, weniger Beschwerden am Freitag
21 Min.Folge vom 10.04.2026
Der Körper braucht Bewegung, um sich gut zu fühlen. Diese Einheit hilft, unsere Muskeln zu stärken, Verspannungen zu lösen und neue Energie zu tanken.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv