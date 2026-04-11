Unser Muntermacher am Samstag: Besser als jeder Kaffee!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 700: Unser Muntermacher am Samstag: Besser als jeder Kaffee!
21 Min.Folge vom 11.04.2026
So lassen wir jeden Energietiefpunkt hinter uns: Mit Philipps Bewegungseinheit bringen wir erst den Kreislauf in Schwung und starten danach voller Energie durch.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv