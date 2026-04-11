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Philipp bewegt

Unser Muntermacher am Samstag: Besser als jeder Kaffee!

krone.tvStaffel 1Folge 700vom 11.04.2026
Unser Muntermacher am Samstag: Besser als jeder Kaffee!

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Philipp bewegt

Folge 700: Unser Muntermacher am Samstag: Besser als jeder Kaffee!

21 Min.Folge vom 11.04.2026

So lassen wir jeden Energietiefpunkt hinter uns: Mit Philipps Bewegungseinheit bringen wir erst den Kreislauf in Schwung und starten danach voller Energie durch.

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