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Philipp bewegt

Tägliche Bewegung: Fit wie der Osterhase am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 694vom 05.04.2026
Tägliche Bewegung: Fit wie der Osterhase am Sonntag

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Philipp bewegt

Folge 694: Tägliche Bewegung: Fit wie der Osterhase am Sonntag

21 Min.Folge vom 05.04.2026

Es braucht nicht viel, um etwas zu bewegen. Die täglichen Einheiten mit Philipp sind der erste Schritt in Richtung eines aktiveren und gesünderen Lebens.

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