Tägliche Bewegung: Fit wie der Osterhase am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 694: Tägliche Bewegung: Fit wie der Osterhase am Sonntag
21 Min.Folge vom 05.04.2026
Es braucht nicht viel, um etwas zu bewegen. Die täglichen Einheiten mit Philipp sind der erste Schritt in Richtung eines aktiveren und gesünderen Lebens.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv