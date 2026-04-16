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Philipp bewegt

Der Sessel wird jeden Donnerstag zur Fitnesszone

krone.tvStaffel 1Folge 705vom 16.04.2026
Der Sessel wird jeden Donnerstag zur Fitnesszone

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Philipp bewegt

Folge 705: Der Sessel wird jeden Donnerstag zur Fitnesszone

21 Min.Folge vom 16.04.2026

Auch im Sitzen können wir unserem Körper etwas Gutes tun und zwischendurch trainieren, wie Philipp jede Woche am Sesseltag beweist – der Donnerstagsklassiker eignet sich außerdem perfekt für alle Einsteiger.

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