Der Sessel wird jeden Donnerstag zur FitnesszoneJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 705: Der Sessel wird jeden Donnerstag zur Fitnesszone
21 Min.Folge vom 16.04.2026
Auch im Sitzen können wir unserem Körper etwas Gutes tun und zwischendurch trainieren, wie Philipp jede Woche am Sesseltag beweist – der Donnerstagsklassiker eignet sich außerdem perfekt für alle Einsteiger.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv