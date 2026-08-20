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Reisezeit Österreich: Leoben

ORF2Staffel 1Folge 66vom 20.08.2026
Reisezeit Österreich: Leoben

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Folge 66: Reisezeit Österreich: Leoben

6 Min.Folge vom 20.08.2026

Sasa Schwarzjirg erkundet diesmal Leoben und entdeckt Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze und ist auf der Suche nach Insider-Tipps. Dabei lernt sie auch Bräuche und Traditionen in der Umgebung kennen. Bildquelle: ORF/TVfriends

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