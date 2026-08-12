Reisezeit Österreich: FeldkirchJetzt kostenlos streamen
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Folge 63: Reisezeit Österreich: Feldkirch
25 Min.Folge vom 12.08.2026
Von der imposanten Schattenburg und zum Katzenturm führt Sasa Schwarzjirg diese Reise nach Feldkirch. Glöckner Fritz Z. Koroschitz lässt sie dort die mächtige Glocke läuten. An der Stella Musikhochschule gibt Florian Kresser Einblicke in die Welt von Kunst und Musik. Ruhe findet Sasa im Buddhistischen Kloster vor den Toren der Stadt, wo Mönch Helmut Gassner über dessen Entstehung erzählt. Bildquelle: ORF/TV Friends
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