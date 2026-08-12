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Reisezeit Österreich: Feldkirch

ORF2Staffel 1Folge 63vom 12.08.2026
Reisezeit Österreich: Feldkirch

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Folge 63: Reisezeit Österreich: Feldkirch

25 Min.Folge vom 12.08.2026

Von der imposanten Schattenburg und zum Katzenturm führt Sasa Schwarzjirg diese Reise nach Feldkirch. Glöckner Fritz Z. Koroschitz lässt sie dort die mächtige Glocke läuten. An der Stella Musikhochschule gibt Florian Kresser Einblicke in die Welt von Kunst und Musik. Ruhe findet Sasa im Buddhistischen Kloster vor den Toren der Stadt, wo Mönch Helmut Gassner über dessen Entstehung erzählt. Bildquelle: ORF/TV Friends

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