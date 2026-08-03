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Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Friesach

ORF2Staffel 1Folge 55vom 03.08.2026
Reisezeit - Österreich: Friesach

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Folge 55: Reisezeit - Österreich: Friesach

23 Min.Folge vom 03.08.2026

Wo kann man besser Urlaub machen als in Österreich. Berge, Seen, Kultur, pulsierende Städte und stille Weiten am Land laden zum Verweilen ein. Sasa Schwarzjirg besucht in 5 Ausgaben von "Reisezeit" österreichische Städte und Regionen. Diesmal geht es - ausgehend von Friesach - zurück ins Mittelalter, ist die Region doch bekannt für seine zahlreichen Burgen und auch für den aktuellen Burgbau wie anno dazumal. Bildquelle: ORF/TVFriends

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