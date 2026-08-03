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Reisezeit
Folge 55: Reisezeit - Österreich: Friesach
23 Min.Folge vom 03.08.2026
Wo kann man besser Urlaub machen als in Österreich. Berge, Seen, Kultur, pulsierende Städte und stille Weiten am Land laden zum Verweilen ein. Sasa Schwarzjirg besucht in 5 Ausgaben von "Reisezeit" österreichische Städte und Regionen. Diesmal geht es - ausgehend von Friesach - zurück ins Mittelalter, ist die Region doch bekannt für seine zahlreichen Burgen und auch für den aktuellen Burgbau wie anno dazumal. Bildquelle: ORF/TVFriends
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