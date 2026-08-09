Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Krems

ORF2Staffel 1Folge 60vom 09.08.2026
Reisezeit - Österreich: Krems

Reisezeit - Österreich: KremsJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 60: Reisezeit - Österreich: Krems

25 Min.Folge vom 09.08.2026

Sasa Schwarzjirg ist in dieser Folge in Krems und der Wachau unterwegs. Den Beginn macht Sasa beim Steinertor. Von dort geht es zum Pulverturm und Simandlbrunnen. Das moderne Krems wird durch die Landesgalerie repräsentiert. Die Natur kann man am besten mit einer Wanderung am Welterbesteig oder einem Spaziergang durch den Marillenweg entdecken. Bildquelle: ORF/TV Friends

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen