Reisezeit - Österreich: KremsJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 60: Reisezeit - Österreich: Krems
25 Min.Folge vom 09.08.2026
Sasa Schwarzjirg ist in dieser Folge in Krems und der Wachau unterwegs. Den Beginn macht Sasa beim Steinertor. Von dort geht es zum Pulverturm und Simandlbrunnen. Das moderne Krems wird durch die Landesgalerie repräsentiert. Die Natur kann man am besten mit einer Wanderung am Welterbesteig oder einem Spaziergang durch den Marillenweg entdecken. Bildquelle: ORF/TV Friends
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