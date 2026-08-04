Reisezeit - Österreich: WienJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 56: Reisezeit - Österreich: Wien
25 Min.Folge vom 04.08.2026
In "Reisezeit in Wien" entdeckt Sasa Schwarzjirg die Stadt zwischen Tradition und Aufbruch neu. Vorgestellt werden die Bienen auf dem Dach des Kunsthistorischen Museums, das berühmte Riesenrad im Wiener Prater mit seiner neuen Attraktion sowie Schildkröte Pupi im Haus des Meeres, die seit den 80ern in Wien lebt. Außerdem führen die Geschwister Gabi und Basti mit burgenländisch-brasilianischen Wurzeln durch das unterirdische und geheime Wien. Bildquelle: ORF
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