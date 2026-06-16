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Reisezeit Österreich: Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 52vom 16.06.2026
Reisezeit Österreich: Salzburg

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Folge 52: Reisezeit Österreich: Salzburg

6 Min.Folge vom 16.06.2026

Sasa Schwarzjirg erkundet Salzburg: Von der Festung Hohensalzburg führt ihr Weg durch die Altstadt, begleitet vom Spirit of Mozart und Expertin Ines Reichl de Hoogh auf dem Walk of Modern Art. Am Almkanal erlebt sie mit Inka Minimayr das Surfen mitten in der Stadt. Im Marionettentheater zeigt Philippe Brunner die komplexe Kunst der Figurenführung, und in Hellbrunn beeindrucken die berühmten Wasserspiele. Bildquelle: ORF/TVfriends

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