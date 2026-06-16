Reisezeit Österreich: SalzburgJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 52: Reisezeit Österreich: Salzburg
6 Min.Folge vom 16.06.2026
Sasa Schwarzjirg erkundet Salzburg: Von der Festung Hohensalzburg führt ihr Weg durch die Altstadt, begleitet vom Spirit of Mozart und Expertin Ines Reichl de Hoogh auf dem Walk of Modern Art. Am Almkanal erlebt sie mit Inka Minimayr das Surfen mitten in der Stadt. Im Marionettentheater zeigt Philippe Brunner die komplexe Kunst der Figurenführung, und in Hellbrunn beeindrucken die berühmten Wasserspiele. Bildquelle: ORF/TVfriends
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reisezeit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2