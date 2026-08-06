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Reisezeit - Österreich: Klagenfurt und Kärntner Seen

ORF2Staffel 1Folge 58vom 06.08.2026
Reisezeit - Österreich: Klagenfurt und Kärntner Seen

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Folge 58: Reisezeit - Österreich: Klagenfurt und Kärntner Seen

25 Min.Folge vom 06.08.2026

Klagenfurt steckt voller Geschichte, verborgener Schätze und überraschender Einblicke. Stadtführerin Susanne Schlager zeigt Sasa historische Gebäude, prachtvolle Innenhöfe und den berühmten Wappensaal im Landhaus. Vom Turm der Stadtpfarrkirche reicht der Blick über die Stadt, bevor es weiter zum geheimnisvollen Keutschacher See und zum Stift St. Georgen geht. Bildquelle: ORF/TVfriends

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