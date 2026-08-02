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Reisezeit
Folge 54: Reisezeit - Österreich: Bregenz
25 Min.Folge vom 02.08.2026
Sasa Schwarzjirg startet ihre Vorarlberg-Reise am Pfänder. Mit der Gondel geht es zum Alpenwildpark mit Zwergziegen, Steinböcken und Wildschweinen. In Bregenz erkundet sie die historische Oberstadt mit Christoph Jungblut, besucht Martinsturm, das kleinste Haus Europas und das Kunsthaus. In Hittisau entdeckt sie den Wanderweg "Wasserspiel" von Josef Maurer mit Wasser, Schluchten, Brücken und Sagen. Zum Abschluss besucht Sasa die Juppenwerkstatt und darf die traditionelle Tracht anprobieren. Bildquelle: ORF/TVfriends
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