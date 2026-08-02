Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Bregenz

ORF2Staffel 1Folge 54vom 02.08.2026
Reisezeit - Österreich: Bregenz

Reisezeit - Österreich: BregenzJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 54: Reisezeit - Österreich: Bregenz

25 Min.Folge vom 02.08.2026

Sasa Schwarzjirg startet ihre Vorarlberg-Reise am Pfänder. Mit der Gondel geht es zum Alpenwildpark mit Zwergziegen, Steinböcken und Wildschweinen. In Bregenz erkundet sie die historische Oberstadt mit Christoph Jungblut, besucht Martinsturm, das kleinste Haus Europas und das Kunsthaus. In Hittisau entdeckt sie den Wanderweg "Wasserspiel" von Josef Maurer mit Wasser, Schluchten, Brücken und Sagen. Zum Abschluss besucht Sasa die Juppenwerkstatt und darf die traditionelle Tracht anprobieren. Bildquelle: ORF/TVfriends

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen