Reisezeit Österreich: KremsJetzt kostenlos streamen
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Folge 65: Reisezeit Österreich: Krems
6 Min.Folge vom 13.08.2026
Krems an der Donau begeistert als lebendiges Tor zur Wachau, wo Geschichte, Kunst und Natur ineinanderfließen. Zwischen mittelalterlichen Gassen, dem imposanten Steiner Tor und moderner Architektur entfaltet sich eine Region voller Kontraste. Entlang des Welterbesteigs warten Burgen, Weinberge und blühende Marillengärten. Auf dem Marillenerlebnisweg erzählen Produzenten von alten Sorten und gelebter Tradition – eine Reise voller Genuss, Kultur und Donauschätze. Bildquelle: ORF/TVfriends
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