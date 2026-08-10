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Reisezeit
Folge 61: Reisezeit - Österreich: Lienz
25 Min.Folge vom 10.08.2026
Lienz begeistert mit seiner Landschaft, Schloss Bruck und Albin Egger-Lienz. Sasa Schwarzjirg entdeckt die Stadt, das mittelalterliche Lebzelt und besucht im Villgratental die jahrhundertealten Holzhäuser der Oberstalleralm und des Wurzerhofs. Außerdem trifft sie einen Bürstenbinder und einen Fassbinder, der aus alten Weinfässern Kunstwerke macht. Bildquelle: ORF/TVfriends
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