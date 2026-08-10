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Reisezeit - Österreich: Lienz

ORF2Staffel 1Folge 61vom 10.08.2026
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Folge 61: Reisezeit - Österreich: Lienz

25 Min.Folge vom 10.08.2026

Lienz begeistert mit seiner Landschaft, Schloss Bruck und Albin Egger-Lienz. Sasa Schwarzjirg entdeckt die Stadt, das mittelalterliche Lebzelt und besucht im Villgratental die jahrhundertealten Holzhäuser der Oberstalleralm und des Wurzerhofs. Außerdem trifft sie einen Bürstenbinder und einen Fassbinder, der aus alten Weinfässern Kunstwerke macht. Bildquelle: ORF/TVfriends

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