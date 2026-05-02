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Reisezeit

Reisezeit Österreich: Retz

ORF2Staffel 1Folge 51vom 02.05.2026
Reisezeit Österreich: Retz

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Folge 51: Reisezeit Österreich: Retz

7 Min.Folge vom 02.05.2026

Sasa Schwarzjirg besucht in dieser Ausgabe von Reisezeit die niederösterreichische Stadt Retz. Weinbau hat hier eine lange Tradition. Fremdenführerin Maria Sikora zeigt Sasa ein Kellersystem mit einer Gesamtlänge von ca. 20 km direkt unter dem Stadtkern. Weitere Ausflugsziele sind die bekannte Mühle nahe der Stadt und ein Fahrradmuseum mit über 300 Fahrrädern, darunter wahre Raritäten. Nationalparkranger Robert Müllner zeigt Sasa die reichhaltige Artenvielfalt im Nationalpark Thayatal. Bildquelle: ORF/TVfriends

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