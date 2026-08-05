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Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Retz

ORF2Staffel 1Folge 57vom 05.08.2026
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Folge 57: Reisezeit - Österreich: Retz

25 Min.Folge vom 05.08.2026

In dieser Ausgabe von „Reisezeit“ erkundet Sasa Schwarzjirg die niederösterreichische Stadt Retz, die für ihre jahrhundertealte Weinbautradition bekannt ist. Unter dem Stadtkern liegt ein rund 20 Kilometer langes historisches Kellersystem, in dem sie dem Geheimnis der „Kellerkatze“ nachgeht. Außerdem besucht sie die alte Windmühle und trifft Rudolf Schuch, der sie mit großer Leidenschaft betreut. Im Schloss entdeckt sie zudem ein Fahrradmuseum mit über 300 Rädern. Bildquelle: ORF/TVFriends

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