Reisezeit - Österreich: RetzJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 57: Reisezeit - Österreich: Retz
25 Min.Folge vom 05.08.2026
In dieser Ausgabe von „Reisezeit“ erkundet Sasa Schwarzjirg die niederösterreichische Stadt Retz, die für ihre jahrhundertealte Weinbautradition bekannt ist. Unter dem Stadtkern liegt ein rund 20 Kilometer langes historisches Kellersystem, in dem sie dem Geheimnis der „Kellerkatze“ nachgeht. Außerdem besucht sie die alte Windmühle und trifft Rudolf Schuch, der sie mit großer Leidenschaft betreut. Im Schloss entdeckt sie zudem ein Fahrradmuseum mit über 300 Rädern. Bildquelle: ORF/TVFriends
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