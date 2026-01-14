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Rezept der Woche

Koreanischer Food-Trend auf Social Media – Dalgona Kaffee

krone.tvStaffel 2026Folge 1vom 14.01.2026
Koreanischer Food-Trend auf Social Media – Dalgona Kaffee

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Folge 1: Koreanischer Food-Trend auf Social Media – Dalgona Kaffee

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Heute ist wieder „Philipp bewegt“ zu Gast in der süßen Küche. Tanja zeigt Philipp den koreanischen Trend „Dalgona Kaffee“. Das süße, koreanische Kult-Streetfood „Dalgona“, bekannt aus der Serie „Squid Game“, ist dabei der Namensgeber.

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