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Rezept der Woche

Herrliche Miesmuscheln und perfekte Pommes

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 14.01.2026
Herrliche Miesmuscheln und perfekte Pommes

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Folge 2: Herrliche Miesmuscheln und perfekte Pommes

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Das neue Jahr beginnt bei unserem Chefkoch Peter Lehner mit einem Ausflug nach Belgien. Die Moules Frites mit Pommes sind ein Klassiker. Wie man die perfekten Pommes Frites herstellt, außen knusprig, innen cremig, das verrät uns Peter in einem Profi-Tipp. Zauberworte: Doppelt frittiert!

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