Fluffiger Kaiserschmarrn im DampfgarerJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 3: Fluffiger Kaiserschmarrn im Dampfgarer
10 Min.Folge vom 22.01.2026
Zu Gast bei Tanja Pfaffender ist diesmal Angelika Patak. Sie ist Expertin in Sachen backen mit Dampf. Der Klassiker der österreichischen Süßspeisenküche wird fluffig und die leichte Karamellnote ist einfach köstlich. Dazu gibt es einen Zwetschkenröster mit einem Schuss Rum.
Genre:Dokumentation, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen