Gelingt immer: Topfennockerln mit DampfJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 7: Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf
11 Min.Folge vom 18.02.2026
Gewälzt in Nussbröseln, sind die luftigen Topfennockerln von Tanja ein Traum am Gaumen. Dampfgar-Expertin Angelika Patak hat die besten Tipps für uns, wie die Nockerln immer gelingen. Dazu gibt es ein Apfelmus und ein schnelles Beeren-Eis, das perfekt zu Topfennote passt.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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