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Rezept der Woche

Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf

krone.tvStaffel 2026Folge 7vom 18.02.2026
Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf

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Folge 7: Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf

11 Min.Folge vom 18.02.2026

Gewälzt in Nussbröseln, sind die luftigen Topfennockerln von Tanja ein Traum am Gaumen. Dampfgar-Expertin Angelika Patak hat die besten Tipps für uns, wie die Nockerln immer gelingen. Dazu gibt es ein Apfelmus und ein schnelles Beeren-Eis, das perfekt zu Topfennote passt.

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