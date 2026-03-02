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Rezept der Woche

Ofen Gemüse vom Feinsten: Vegetarisch, köstlich!

krone.tvStaffel 2026Folge 8vom 02.03.2026
Ofen Gemüse vom Feinsten: Vegetarisch, köstlich!

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Folge 8: Ofen Gemüse vom Feinsten: Vegetarisch, köstlich!

11 Min.Folge vom 02.03.2026

Als Veggie-Meisterkoch ist Peter Lehner auch immer darauf bedacht, aus Gemüse den vollen Geschmack herauszuholen. Ausgerechnet die nicht immer beliebten Kohlsprossen haben es ihm angetan. Als Ofengemüse, gemeinsam mit Broccoli und Karotte und Spezialzutaten wie Mandeln und Erdnüssen, werden die Kohlsprossen zu einem köstlichen, vegetarischen Gaumenkitzler.

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