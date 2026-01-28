Perfekt gebratene Jakobsmuscheln mit SauceJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 4: Perfekt gebratene Jakobsmuscheln mit Sauce
11 Min.Folge vom 28.01.2026
Peter Lehner möchte uns diesmal seine Lieblingsmuschel, die Jakobsmuschel schmackhaft machen. Auch für Muschel-Einsteiger ist diese Muschel bestens geeignet. Der Geschmack ist nicht zu intensiv und die samtige Wermut- Sherry Sauce passt perfekt zu diesem Gericht. Peter zeigt uns auch, wie man dieses Gericht auch optisch perfekt auf den Teller bringt.
