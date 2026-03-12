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Rezept der Woche

Protein-Power: Bohnen-Eintopf | krone.tv REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 10vom 12.03.2026
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Rezept der Woche

Folge 10: Protein-Power: Bohnen-Eintopf | krone.tv REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 12.03.2026

„Cassoulet“, ein Klassiker der französischen Küche. Chefkoch Peter Lehner hat wieder viele, gesunde Tipps für uns und kocht diesen Eintopf mit viel Liebe zum Detail. Kräuter und proteinreiche Bohnen machen den Eintopf zu einem herrlichen Veggie-Gericht. Diesmal hat Peter aber auch eine köstliche, alternative „Einlage“ dazu geplant. Ein Schweinsfilet mit Farce im Strudelteig. Guten Appetit!

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