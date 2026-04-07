Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 12vom 07.04.2026
Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHE

Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 12: Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 07.04.2026

Peter Lehner zaubert eine Quiche, die sich perfekt dazu eignet, um zu den Osterfeiertagen serviert zu werden. Damit wir uns gut vorbereiten können, zeigt uns Peter, wie seine Quiche immer funktioniert. Außen der knusprige Quiche-Teig und innen die cremige Spinat-Lauch-Füllung. Die Quiche lässt sich perfekt am Vortag vorbereiten, um dann lauwarm oder kalt serviert zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen