Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 12: Bald ist Ostern: Köstliche Spinat-Quiche | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 07.04.2026
Peter Lehner zaubert eine Quiche, die sich perfekt dazu eignet, um zu den Osterfeiertagen serviert zu werden. Damit wir uns gut vorbereiten können, zeigt uns Peter, wie seine Quiche immer funktioniert. Außen der knusprige Quiche-Teig und innen die cremige Spinat-Lauch-Füllung. Die Quiche lässt sich perfekt am Vortag vorbereiten, um dann lauwarm oder kalt serviert zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rezept der Woche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen