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Rezept der Woche

„No bake“ – Black Cheesecake

krone.tvStaffel 2026Folge 9vom 04.03.2026
„No bake“ – Black Cheesecake

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Folge 9: „No bake“ – Black Cheesecake

11 Min.Folge vom 04.03.2026

Heute gibt es einen Cheesecake der nicht gebacken werden muss. Tanja bereitet für „Philipp bewegt“ einen schwarzen Cheesecake zu, der geschmacklich und optisch gleichermaßen begeistert. Auf Social Media ist dieser schnelle „Kuchen“ jedenfalls ein virales Phänomen. Wird der „Black Cheesecake“ auch Philipp begeistern?

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