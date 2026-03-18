„Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!Jetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 11: „Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!
11 Min.Folge vom 18.03.2026
Tanja ist ein „Schokoholic“. Gemeinsam mit Dampfgarexpertin Angelika Patak, gibt es heute einen schnellen Schokokuchen mit Lebkuchengewürz auf einem glänzenden Spiegel aus frischem Orangensaft.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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