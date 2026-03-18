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Rezept der Woche

„Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!

krone.tvStaffel 2026Folge 11vom 18.03.2026
„Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!

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Folge 11: „Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!

11 Min.Folge vom 18.03.2026

Tanja ist ein „Schokoholic“. Gemeinsam mit Dampfgarexpertin Angelika Patak, gibt es heute einen schnellen Schokokuchen mit Lebkuchengewürz auf einem glänzenden Spiegel aus frischem Orangensaft.

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