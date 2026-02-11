Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Cremiger Linseneintopf wie von der Mama

krone.tvStaffel 2026Folge 6vom 11.02.2026
Cremiger Linseneintopf wie von der Mama

Cremiger Linseneintopf wie von der MamaJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 6: Cremiger Linseneintopf wie von der Mama

11 Min.Folge vom 11.02.2026

So ein Linseneintopf wie von Mama ist einfach ein herrliches Gericht. Einfach in der Zubereitung und voll im Geschmack. Dazu gibt es natürlich selbstgemachte Semmelknödel. Wer einmal Semmelknödel selbst gemacht hat, wird das auch künftig tun. Die Knödel ergänzen den Linseneintopf einfach perfekt.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen