Cremiger Linseneintopf wie von der MamaJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 6: Cremiger Linseneintopf wie von der Mama
11 Min.Folge vom 11.02.2026
So ein Linseneintopf wie von Mama ist einfach ein herrliches Gericht. Einfach in der Zubereitung und voll im Geschmack. Dazu gibt es natürlich selbstgemachte Semmelknödel. Wer einmal Semmelknödel selbst gemacht hat, wird das auch künftig tun. Die Knödel ergänzen den Linseneintopf einfach perfekt.
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Genre:Wissenschaft, Kochen
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