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Rezept der Woche

Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“

krone.tvStaffel 2026Folge 5vom 04.02.2026
Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“

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Rezept der Woche

Folge 5: Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“

11 Min.Folge vom 04.02.2026

Sportlich und proteinreich geht es heute bei Tanja Pfaffeneder in der Küche zu. Zu Gast ist „Philipp bewegt“, und gemeinsam testen sie einen Internet-Trend. Das „Cloud Bread“ geht gerade viral und ist ein Low-Crab-Brot, das nicht nur jene Menschen begeistert, die sich glutenfrei und ketogen ernähren. „Cloud Bread“ kann süß oder pikant zubereitet werden.

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