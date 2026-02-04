Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“Jetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 5: Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“
11 Min.Folge vom 04.02.2026
Sportlich und proteinreich geht es heute bei Tanja Pfaffeneder in der Küche zu. Zu Gast ist „Philipp bewegt“, und gemeinsam testen sie einen Internet-Trend. Das „Cloud Bread“ geht gerade viral und ist ein Low-Crab-Brot, das nicht nur jene Menschen begeistert, die sich glutenfrei und ketogen ernähren. „Cloud Bread“ kann süß oder pikant zubereitet werden.
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Genre:Dokumentation, Kochen, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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