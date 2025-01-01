Richter Alexander Hold
Folge 1378: Reinigungsgeschichten
45 Min.Ab 12
Philipp Rambach soll seiner Mutter Gisela nach einem heftigen Streit einen Schlag mit einem Bügeleisen versetzt und sie dabei schwer verletzt haben. Er war davon überzeugt, dass sie für den Tod seiner Freundin Rebecca verantwortlich war.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1