Folge 1385: Arme Schwester, reiche Schwester
45 Min.Ab 12
Die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Katharina lernte vor einigen Wochen ihre Schwester Isabell kennen, die als Baby von der sehr wohlhabenden Elke Sonnenfeld adoptiert wurde. Kam die Angeklagte mit dem sozialen Unterschied nicht klar und schlug deswegen auf einer Spendengala von Elke Sonnenfeld den Privatsekretär nieder, um die 100.000 Euro Spendengelder an sich zu nehmen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1