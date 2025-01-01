Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ich bin ein Arsch

SAT.1Staffel 8Folge 1379
Ich bin ein Arsch

Ich bin ein ArschJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1379: Ich bin ein Arsch

45 Min.Ab 12

Lilo Schreiber ist die uneheliche Tochter des Fleisch- und Wurstfabrikanten Joachim Rösch. Seit dem Tod ihrer Mutter erhielt sie von ihrem Vater monatlich 600 Euro Unterhalt. Nachdem er infolge eines Unfalls einen Teil seines Gedächtnisses verloren hatte, erinnerte er sich nicht mehr an seine Tochter und bezahlte ihr keinen Unterhalt mehr. Drang Lilo daraufhin in den Betrieb ihres Vaters ein und schlug ihn mit einer Kalbshaxe bewusstlos, als er sie beim Stehlen überraschte?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen