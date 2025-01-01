Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Wahrsagerin und der Schläger

SAT.1Staffel 8Folge 1388
Die Wahrsagerin und der Schläger

45 Min.Ab 12

Die angeklagte Wahrsagerin Regine Staab soll dem Mitangeklagten Erik Hemm den Auftrag gegeben haben, mit einem Baseballschläger bewaffnet in den Laden von Astrid Brückner zu stürmen, um diese einzuschüchtern. Astrid hegte wohl den Verdacht, dass ihr Ehemann sich ein großes Erbe erschleichen wollte. Und der Überfall sollte Astrid nun davon abhalten, sich von ihrem Mann zu trennen.

