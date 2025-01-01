Richter Alexander Hold
Folge 1386: Die Kaffeefahrt-Abzocker
45 Min.Ab 12
Günther Mielski fühlte sich von dem Reiseveranstalter Daniel Rosenberg betrogen, als er an einer seiner Kaffeefahrten aufs Oktoberfest teilnahm. Aufgrund der vielen leeren Versprechungen hat der Rentner schon während der Tagesreise für viel Streit gesorgt. Hat er sich auch der üblen Nachrede schuldig gemacht und Flugblätter mit einem Foto des Reiseveranstalters und einem beleidigenden Text an zahlreiche Plakatwände und Laternenpfähle geklebt?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
