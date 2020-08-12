Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Entenmörder

SAT.1Staffel 8Folge 1390vom 12.08.2020
Der Entenmörder

Richter Alexander Hold

Folge 1390: Der Entenmörder

45 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Der Hauptschüler Lars Palter soll in das Haus von Karl Geutern, dem neuen Freund seiner Mutter, eingestiegen sein und den Waffenschrank aufgebrochen haben. Erschoss Lars daraufhin mehrere Enten mit dem gestohlenen Jagdgewehr? Und war der Schuss, von dem Karl Geutern getroffen wurde, wirklich nur ein Querschläger?

