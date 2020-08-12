Richter Alexander Hold
Folge 1390: Der Entenmörder
45 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Der Hauptschüler Lars Palter soll in das Haus von Karl Geutern, dem neuen Freund seiner Mutter, eingestiegen sein und den Waffenschrank aufgebrochen haben. Erschoss Lars daraufhin mehrere Enten mit dem gestohlenen Jagdgewehr? Und war der Schuss, von dem Karl Geutern getroffen wurde, wirklich nur ein Querschläger?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1