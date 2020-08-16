Richter Alexander Hold
Folge 1395: Vom Killer gerettet
46 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12
Die Zeugin Olga Schewtschenko sollte vor Gericht gegen den Zuhälter Manfred Reizer aussagen, da sie ihn möglicherweise beim Mord an einer Prostituierten beobachtet hat. Als Olgas Wagen vor dem Gerichtsgebäude vorfährt, durchschlägt ein Projektil die Windschutzscheibe und trifft die junge Frau in die Schulter. Wer versuchte, die wichtige Zeugin kurz vor der Verhandlung mundtot zu machen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
