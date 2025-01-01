Richter Alexander Hold
Folge 1380: Das Bauernopfer
46 Min.Ab 12
Der Taxifahrer Max Rot soll in das Haus seines Arbeitgebers Hannes Buchschmidt eingebrochen sein, um dessen geerbten Schmuck zu stehlen. Hat ihn sein Chef dabei überrascht und deshalb erschossen? Aber auch der frühere Geschäftspartner von Hannes Buchschmidt hatte noch eine Rechnung mit ihm offen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1